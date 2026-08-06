صلاح وطرابزون.. 19.6 مليون و20% من العائدات

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الخميس، تعاقده رسميًا ​مع ‌المصري محمد ⁠صلاح، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، ​بموجب عقد ⁠يمتد عامين، يحصل خلاله المهاجم «الفرعوني» على 19.6 مليون دولار، في ‌الموسم ​الواحد.

وأوضح النادي في بيانه الموجه إلى البورصة التركية أن صلاح ‌سيحصل على حصة تبلغ 20 %، من ⁠عائدات المنتجات التي تباع باسمه، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بتحقيق شروط محددة في كل ​موسم.

وحظي قائد المنتخب المصري ونجمه الأول باستقبال الأبطال من آلاف المشجعين الأربعاء في طرابزون، المدينة الواقعة شمال شرق تركيا، على أن يُشارك مساء الخميس في حفل توقيع بحضور الجماهير في ملعب النادي.

وقال صاحب القميص رقم 10 الجديد في طرابزون سبور الأربعاء :«أينما ذهبت، أفوز بشيء ما، أو أحاول الفوز بشيء ما، آمل أن نتمكن من تحقيق أمور جميلة في الدوري وفي المسابقات الأوروبية أيضًا».

وبعدما لعب في مصر وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا، يخوض صلاح تجربته في خامس بطولة محلية مختلفة خلال مسيرته.

وسجل صلاح 257 هدفًا في 442 مباراة لعبها بقميص ليفربول الإنجليزي، الذي أحرز معه لقبين في الدوري المحلي الممتاز، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، لكن موسمه الأخير مع «الريدز» كان بعيدًا عن مستوياته المعتادة، من دون أن يؤثر ذلك على شعبيته الكبيرة في ملعب «أنفيلد».

ويعد طرابزون سبور، المتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة 2022، النادي الوحيد من منطقة الأناضول القادر على مجاراة عمالقة إسطنبول الثلاثة، «غلطة سراي، فنربخشة وبشكتاش».