من هو شانسيل مبيمبا مدافع الدرعية الجديد؟

وُلد شانسيل مانجولو مبيمبا، مدافع فريق الدرعية الأول لكرة القدم الجديد، في 8 أغسطس 1988 بمدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن عائلة من تسعة أطفال، والدته أنطوانيت لاعبة سلة سابقة مثلت المنتخب الوطني ، ووالده إيدومون المعروف بإيدو.

عاش طفولته في أحياء ليمبا وليميتي حيث سادت ظروف معيشية بسيطة، بدأ اللعب في الشوارع منذ سن 5 أو 6 أعوام كمهاجم يعتمد على المراوغة قبل أن يتحول إلى الدفاع، درس الكهرباء كمهنة بديلة، انضم إلى نادي إي إس لا جراس ثم مبوتو فإم كيه إيتانشيتيه.

لاحظه الوكيل فابيو باجليو فانتقل إلى أكاديمية أندرلخت البلجيكي 2012، خاض مسيرته الاحترافية مع أندرلخت وفاز بلقب الدوري البلجيكي 2013ـ2014، ثم نيوكاسل يونايتد حيث أسهم في صعود الفريق من البطولة الثانية 2017.

انتقل إلى بورتو البرتغالي وحقق ثنائية الدوري والكأس البرتغاليين 2020 و2022، لعب في مارسيليا ثم ليل.

سجل أكثر من 110 مشاركات دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية كقائد وشارك في ست نسخ من كأس أمم إفريقيا وأنهى الثالثة 2015 وشارك في مونديال 2026.

تزوج صوفيا في 2016 ورزق بأربعة أطفال، يبلغ طوله 1.82 متر ووزنه نحو 81 كجم.

ارتدى قميص نادي الدرعية بعد انتقاله الحر إليه في 5 أغسطس 2026.