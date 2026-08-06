«مهد» تجهز الخلود قبل الاتحاد

منح الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة الخميس، بعد المباراة التجريبية أمام الرياض الأربعاء، التي انتهت بالتعادل السبلي على ملعب الأخير، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الخلود سيجري تدريب الجمعة على ملعب أكاديمية مهد في الرياض.

من جهة أخرى، بيّن المصدر ذاته أن أعمال إنشاء المقر التدريبي الجديد لفريق الخلود في حي المصيف بمدينة الرياض، قطعت شوطًا كبيرًا نحو الجاهزية.

وذكر المصدر أن الملعب سيكون جاهزًا لتدريبات الفريق في شهر أكتوبر المقبل.

ويضم المقر الجديد أحدث الأجهزة والمرافق الرياضية، بما في ذلك صالات اللياقة البدنية والتأهيل والاستشفاء، إلى جانب تجهيزات طبية وفنية متطورة.

وعاد الخلود أخيرًا من معسكرٍ تدريبي خارجي في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد، خاض خلاله ثلاث مبارياتٍ، تعادل في الأولى 1ـ1 أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخسر الثانية والثالثة 1ـ2 أمام ألباسيتي الإسباني، و0ـ2 أمام لوتون تاون الإنجليزي

ويستهل الفريق مشواره في «روشن» بمواجهة مضيفه الاتحاد على ملعب «الإنماء» في جدة، 15 أغسطس الجاري.