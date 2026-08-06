بوسيتش.. «نفساني» ترك الصالات وعاد إلى الساحرة

في مدينة موستار جنوب جمهورية البوسنة والهرسك، على ضفاف نهر نيريتفا، تعرف عائلة بوسيتش ذات الأصول الكرواتية بأنها عائلة رياضية برع أبناؤها في مختلف الرياضات، وكان مارينو بوسيتش مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد أحدهم.

في الـ18 من شهر أغسطس 1971 ولد مارينو بوسيتش في مدينة موستار التي كانت آنذاك جزءًا من جمهورية البوسنة والهرسك داخل يوغوسلافيا، قبل أن تجبر ظروف الحرب عائلته على الهجرة إلى هولندا، حيث الأرض المسطحة والسماء الرمادية.

كانت بدايات بوسيتش الكروية الأولى في أندية الشباب الهولندية، التحق بعدها بعدة فرق متنقلًا ما بين موستار وهولندا وبلجيكا وألمانيا مع فرق مغمورة.

في مطلع 2001 قرر الاعتزال والاتجاه إلى كرة الصالات، لكن قلبه ظل معلقًا بالساحرة المستديرة.

بدأ مسيرته التدريبية الفعلية في 2013 حينما عمل مساعدًا أغلب مسيرته مع عدة مدربين، وكانت تجربته الأولى مدربًا رئيسًا مع تفينتي الهولندي ولم تستمر طويلًا عاد بعدها مساعدًا ضمن طاقم أرني سلوت في ألكمار.

في 2021 عندما انتقل سلوت إلى فينورد، التحق به بوسيتش مساعدًا، وبقيادة سلوت وجهود بوسيتش والمساعدين، فاز فينورد ببطولة الدوري الهولندي.

بقي مع فينورد حتى 2023، في أكتوبر من هذا العام اتخذ قرارًا جريئًا، قبِل عرضًا ليصبح المدرب الرئيس لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني، الفريق الكبير الذي كان يعاني من ظروف غير عادية بسبب الحرب.

قاد شاختار إلى بطولة الدوري الأوكراني موسم 2023ـ2024، كما فاز بكأس أوكرانيا مرتين خلال فترته.

في سبتمبر 2025 انتقل إلى الخليج، قبِل عرضًا من نادي الجزيرة الإماراتي، أمضى موسمًا واحدًا معه، محاولًا إعادة الفريق للمنافسة على البطولات.

في حياته خارج الملعب ظلت ديانا زوجة بوسيتش وفية له طوال مسيرته وهي التي عرفها منذ أيام الثانوية في موستار وأنجبا ابنة تدعى كيم وابنًا اسمه نوح يلعب في فريق فينورد الشاب، وصار جدًا بعد ولادة حفيدة لابنته.

ويحمل الجنسيتين الهولندية والكرواتية ويزور والديه في موستار كل عام ويقضي إجازاته الصيفية في كرواتيا، وهو حاصل على شهادة في علم النفس وعمل سابقًا في مدرسة داخلية للشباب ذوي المشكلات السلوكية.

حاليًا يقود بوسيتش العملاق الجداوي بعد تتويج باللقب القاري مرتين متتاليتين، في تحدٍ جديد.