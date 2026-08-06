الجمعة.. الهلال يدشن مجمع الماجدية

يؤدي فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، أولى حصصه التدريبية على ملعبه الجديد، في جامعة الأميرة نورة «مجمع الماجدية الرياضي» شمال الرياض العاصمة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المقر الجديد سيستضيف تدريبات الفريق الأول فقط، ويضم ملعبين للتدريبات وصالات إعداد وتدريبات بدنية، وعيادة طبية ومكاتب إدارية، ومركزًا إعلاميًا، ومبنى خاصًا للمعسكر.

وكان الإيطالي سيموني انزاجي مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة ثلاثة أيام، عقب ختام معسكر الفريق الإعدادي بمدينة شتاجرسباخ النمساوية، على أن يبدأ الجمعة المرحلة الأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وخاض الهلال أربع مبارياتٍ تجريبية في معسكره الخارجي، فاز في الأولى على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وتخطى في الثانية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وخسر في الثالثة أمام مولودية الجزائر 0ـ2، وتعادل في الأخيرة مع الأهلي القطري.

ويفتتح الفريق العاصمي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه الفيصلي، 14 أغسطس الجاري، ضمن دوري روشن السعودي، على أن يعقبها بـ48 ساعة مباراة أمام الرائد في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة.