مجموعة stc تتعاون مع «ديزني+» لإثراء المحتوى الترفيهي في السعودية

أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، ومنصة «ديزني+» عن شراكة تتيح لعملاء المجموعة في السعودية الاستمتاع بأفضل البرامج والمسلسلات الترفيهية العالمية عبر منصة stc tv.

وتشمل هذه الشراكة باقات «بيتي» للإنترنت المنزلي وبعض باقات الاشتراكات الأخرى، بهدف إثراء مكتبة المحتوى الترفيهي الذي تقدمه المجموعة لعملائها في السعودية.

ومن خلال هذا التعاون، تقدم stc tv باقات اشتراك متنوعة في «ديزني+» ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وستكون خدمة «ديزني+» متوفرة لعملاء باقات «بيتي» مختارة إلى جانب مجموعة من خدمات البث من دون رسوم إضافية، فيما سيحصل عملاء الباقات الأخرى على خصومات عند الاشتراك في خدمتين أو أكثر.

وتوفر stc tv منصة واحدة متكاملة، يمكن تشغيلها على عدة أجهزة، وتتيح للمشتركين مكتبة متنوعة من القنوات التلفزيونية المباشرة والأفلام والمسلسلات والمحتوى الرياضي وبرامج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأعمال الحصرية. كما تسهم إتاحة محتوى «ديزني+» عبر المنصة في إثراء الخيارات الترفيهية للمستخدمين وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها مجموعة stc.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مجموعة stc أخيرًا لخدمة «ادفع برقمك» في السعودية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتُتيح لأكثر من 22 مليون عميل الاشتراك بسهولة وأمان في خدمة «ديزني+» عبر حسابات stc الخاصة بهم، ما يوفر للعملاء خيار دفع إضافي يتكامل مع الباقات الترفيهية التي تقدمها المجموعة.

وتقدم «ديزني+» مكتبة واسعة من المحتوى العالمي من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك، وهولو. وتتنوع بين البرامج العائلية والترفيهية والأعمال الدرامية الحائزة على جوائز عالمية، والأفلام الوثائقية المميزة مثل «كنوز الجزيرة العربية المفقودة» من ناشونال جيوغرافيك، والذي تم تصويره في المنطقة ويعرض مشاهد خلابة لمدينة العُلا التاريخية.

ومن خلال الجمع بين المحتوى الترفيهي المميز وخيارات الاشتراك المرنة، تُثري مجموعة stc تجربة عملائها الرقمية، وتوسع الخيارات المتاحة لهم. وتعكس هذه الشراكة الدور الريادي لمجموعة stc في مجال التحول الرقمي، ومساهمتها في تقديم محتوى ترفيهي متنوع ومتجدد للعملاء في مختلف أنحاء السعودية.