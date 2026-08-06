الأغلى تاريخيا.. الريال يحسم صفقة ديوماندي بـ 140 مليونا

أبرم نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، أغلى صفقة في تاريخه، بالتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادمًا من فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، مقابل 140 مليون يورو «161 مليون دولار».

وأوضح ريال مدريد في بيان أن اللاعب، البالغ 19 عامًا، وقع عقدًا لسبعة مواسم حتى 2033، لينضم إلى زملائه الجدد، البرتغالي برناردو سيلفا لاعب الوسط، والفرنسي إبراهيما كوناتي قلب الدفاع، والظهيرين الهولندي دينزل دومفريس والإسباني مارك كوكوريا ومواطنه المهاجم كارلوس إيسبي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، ستجعل الصفقة، التي شملت المكافآت والمتغيرات، من الدولي الإيفواري أغلى لاعب في تاريخ النادي والقارة الإفريقية، بفارق كبير عن الكاميروني براين مبومو لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان الصفقة القياسية السابقة للريال مسجلة باسم الدولي الإنجليزي جود بلينجهام، الذي قدم من بروسيا دورتموند الألماني صيف 2023 مقابل 127 مليونًا شاملة المتغيرات.

انضم ديوماندي، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، إلى لايبزيج 2025 من ليجانيس الإسباني، وسجل الموسم الماضي 12 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في الدوري وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح الأبرز لضم اللاعب، لكنه انسحب من الصفقة الأحد بعد رفض النادي الألماني عرضًا بقيمة 119 مليون يورو بحسب «بي بي سي سبورت».

وأضاف الموقع أن اللاعب كان أيضًا هدفًا سابقًا لليفربول الإنجليزي ليكون خليفة للمصري محمد صلاح، لكن عرضه توقف عند 80 مليونًا.

وبحسب موقع صحيفة «ذا جارديان» الإنجليزية، يحق لنادي ليجانيس الحصول على 5 بالمئة من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب، الذي لم يشارك الشاب سوى في 10 مباريات فريقه الأول قبل بيعه إلى لايبزيج مقابل 20 مليونًا.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية أنفق ريال مدريد 100 مليون على ثلاث من صفقاته السابقة قبل وصول ديوماندي، وتوزعت على كوكوريا «55» وإسباي «25» ودومفريس «20»، فيما وصل سيلفا وكوناتي في صفقتي انتقال مجانيتين من مانشستر سيتي وليفربول.

من جهته شكر مارسيل شيفر، المدير الإداري للشؤون الرياضية في لايبزيج، ديوماندي على التزامه وشجاعته، التي أظهرها على أرض الملعب والتي مكنته في وقت قصير من ترسيخ مكانته على أعلى المستويات.

وأضاف في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «نحن فخورون بأن أداء اللاعب مع لايبزيج قد حظي بهذا القدر من الاهتمام الدولي. وهذا يدل على مدى التطور الذي يمكن أن يحققه اللاعبون الشباب الطموحون الذين يمتلكون إمكانات هائلة في نادينا».

أما ديوماندي، الذي ظهر في المعسكر التدريبي للفريق الأربعاء، فودع ناديه وزملائه في رسالة قال فيها: «أنا ممتن للغاية للنادي الذي آمن بقدراتي قبل عام، رغم أنني لم أكن قد لعبت سوى بضع مباريات احترافية آنذاك، لكنه وضع ثقته بي ومنحني الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى».

وأردف: «تمكنت من ترسيخ مكانتي في أحد أفضل الدوريات الأوروبية، وحجزت مكاني في منتخب بلادي، ومثلته في كأس العالم لكرة القدم. ولم يكن أي من هذا ليتحقق لولا لايبزيج».

ولفت إلى أن الانتقال إلى ريال مدريد هو حلم طفولته الذي تحقق أخيرًا. وختم رسالته: «اليوم، يبدأ فصل جديد. الرحيل ليس سهلًا أبدًا، لكنني متحمس لما هو قادم. سيظل هذا النادي يحتل مكانة خاصة في قلبي، وسأتابع مسيرته عن كثب. من يدري؟ ربما نلتقي مجددًا يومًا ما في دوري الأبطال».