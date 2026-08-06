في مهمتين.. فورلان يقود الأوروجواي

عيّن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، الخميس، الدولي السابق دييجو فورلان مدربًا للمنتخبين الأول وتحت 20 عامًا، خلفًا للأرجنتيني لمارسيلو بيلسا، الذي رحل بعد الإقصاء من دور المجموعات في كأس العالم 2026 دون تحقيق أي فوز.

وبحسب بيان الاتحاد، سيخلف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان «47 عامًا» سيبدأ فورلان مهمته على الفور مع منتخب تحت 20 عامًا.

وقال الاتحاد: «يعود فورلان إلى المكان الذي ترك فيه بصمة لا تمحى.. قدوة ورمز وأحد أبرز أفراد جيل لا ينسى، وأفضل لاعب في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. يعود الآن ليسهم بخبرته وقدراته القيادية ومعرفته العميقة بكرة القدم الدولية من موقع فني».

واعتزل فورلان كرة القدم في 2019، وتولى منذ ذلك الحين تدريب ناديي بينارول وأتيناس المحليين. وخاض 112 مباراة دولية وساعد أوروجواي على الفوز بكأس كوبا أمريكا 2011.

وسيقود فورلان منتخب أوروجواي في المباريات التجريبية المقررة بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين.