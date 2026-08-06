الفتح يستخرج «الكفاءة»

حصل نادي الفتح على شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق ما أعلن، الخميس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وأشار إلى نيله الشهادة من لجنة الرقابة المالية، التابعة لرابطة دوري المحترفين، التي «شهدت باستيفائه جميع التزاماته التعاقدية والمالية حتى 31 مارس الماضي».

وتُلزم الرابطة الأندية باستخراج الشهادة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة، بما يسهم في استقرار الأندية ماليًا وإداريًا.

وتُعد «الكفاءة» أحد متطلبات تسجيل لاعبين جدد في قائمة الفريق بعد التعاقد معهم عبر نوافذ الانتقالات.