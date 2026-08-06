بيزيرا يعلن العصيان ويتهم الزمالك بإخلاف الوعود

رفض البرازيلي خوان بيزيرا، جناح فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، رفضه العودة إلى صفوف «القلعة البيضاء»، رغم تبقّي ثلاثة مواسم على نهاية عقده، مُتَّهِمًا مسؤولي ناديه بالتراجع عن وعودهم ببيع عقده مقابل القيمة المالية المناسبة.

ويتغيّب بيزيرا، الذي أسهم في فوز الزمالك بالدوري المحلي الموسم الماضي، عن معسكر الإعداد الجاري في مدينة العاصمة الجديدة بالقرب من القاهرة.

وشدَّد البرازيلي في بيانٍ نشره مساء الخميس عبر حسابه على «إنستجرام»: «مرة أخرى، لا يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه معي، مثلما حدث في مواقف أخرى»، وأكّد: «لكن هذه المرة لن أقبل بعدم وفائهم بكلمتهم».

وذكر اللاعب أن النادي وعده هو ووالده مرَّاتٍ عدّة ببيع عقده وحدَّد سعرًا لذلك هو الأكبر من نوعه في تاريخ النادي.

وأكمل: «هذا العرض وصل بالفعل، لكن النادي لا يلتزم بالوعد الذي قطعه لي».

ورأى البرازيلي أن الأمر لا يتعلق فقط بأهدافه وطموحاته المهنية، بل أيضًا بحاجة الزمالك إلى أموال هذه الصفقة لترتيب أوضاعه المالية و«حتّى لا يمر المحترفون الذين سيبقون في النادي بالصعوبات نفسها التي مررت بها».

ووجّه بيزيرا بيانه إلى الجماهير، لإطلاعهم على ما يحدث معه.

وقال: «كان يجب أن تسمعوا هذا التوضيح مني مباشرة، لأنهم يصورونني وكأنني المخطئ في هذه القصة، والشيء الذي أستطيع قوله إن ضميري مرتاح، لأنني فعلت كل شيء بالطريقة الصحيحة من البداية وحتى النهاية»، مُضيفًا: «على الرغم من الأخطاء الكثيرة التي ارتُكِبَت في حقي منذ وصولي، فإنني لم أخطئ في حقهم أبدًا».

ووصف الجناح المهاري رحلته مع الفريق القاهري بأنها لم تكن سهلة، وأبان: «حدثت أشياء كثيرة لن أكشف عنها، على الأقل في الوقت الحالي، حتى لا أعرّض النادي والأشخاص الذين يعملون فيه لأي حرج».

ولفت إلى تلقيه عروضًا من أندية أخرى في نهاية العام الماضي، ورفضه لها دون مناقشتها من أجل الجمهور.

وأوضح: «كنت أعلم أنني لا أستطيع الرحيل عن النادي في ذلك التوقيت وترككم وحدكم، كان عليّ أن أُكمِل مهمتي، وهي مساعدة النادي على الفوز ببطولة الدوري بعد 4 أعوام من الغياب، وقد نجحنا في ذلك معًا».

وشدد اللاعب على أنه كان يتصرّف مع ناديه بطريقة أملاها عليه حٌبُّه غير المشروط تجاه جماهير الزمالك، واستطرد: «لكن لكل شيء حدود، وأنا وصلت إلى حدودي».

ووقّع النادي الأبيض، الصيف الماضي، عقدًا مع بيزيرا لأربعة مواسم، بعد استقطابه من أوليكساندريا الأوكراني.