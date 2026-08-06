رغم اعتذار إنفانتينو.. أوروبا تتمسّك بمقاطعة بطولات «فيفا»

تمسّك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، بقرار مقاطعته لمسابقات المنظمة الحاكمة للعبة «فيفا»، بما فيها كؤوس العالم، رغم تراجع الأخيرة عن خطتها لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضح «يويفا» في بيان صحافي الخميس: «لقد كانت الاتحادات الأعضاء في يويفا واضحة تمامًا بشأن الشروط المرتبطة بعدم مشاركتها في مسابقات فيفا».

إلى جانب سحب مشروع «فيفا» وهو مطلب تمت تلبيته، يطالب الاتحاد الاوروبي بـ «ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات لتشويه كرة القدم بهذه الطريقة». وأكد أن «هذه الشروط لم تُستوفَ»، مجدِدًا «فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو».

في اليوم السابق، أقرّت قيادة الاتحاد الدولي عقب اجتماع طارئ لكبار مسؤوليها في المغرب، بوجود «أخطاء» وقدمت «اعتذارات» عن خطتها الفاشلة لإنشاء كيان تجاري مفتوح أمام المستثمرين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، أعربت الهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم عن «دعمها الكامل» لرئيسها، «المسؤول الوحيد المنتخب من قبل الاتحادات الأعضاء الـ 211 في فيفا».

ورد «يويفا»: «إن البيان الصادر في اليوم السابق من فيفا من قبل عدد قليل من الأفراد العاملين لدى رئيس فيفا الذين تعتمد مسيرتهم المهنية على رضاه والذي أعلنوا فيه موافقتهم عليه، لا يغير شيئًا».

ويتعرض إنفانتينو، المرشح الوحيد المعلن لإعادة انتخابه في مارس 2027، لانتقادات حادة منذ الإعلان المفاجئ الثلاثاء الماضي عن خطته والتي تم سحبها في نهاية المطاف بين ليلة الجمعة والسبت بعد معارضة شديدة، لا سيما من «يويفا»، وكذلك من اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي «كونكاكاف».

ويعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وهو أكثر تأييدًا لإنفانتينو، اجتماعًا للجنة التنفيذية في القاهرة الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد دعمه له مجددًا.

في المقابل، رحّب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» الخميس بسحب «فيفا» لخطة المستثمرين من القطاع الخاص، معربًا في الوقت ذاته عن «قلقه إزاء الإجراءات الأحادية المتكررة».

ويُعرف «كونميبول» عادة بدعمه القوي لإنفانتينو، إلا أن انتقاده يعكس آراء اتحادات قارية أخرى صرّحت بأنها فوجئت بإعلان خطة المستثمرين التي تم التخلي عنها السبت.

وجاء في بيان الاتحاد: «في ضوء الأحداث التي تؤثر على أسرة كرة القدم، يرحب مجلس كونميبول، المنعقد، بقرار فيفا سحب مقترح مشروعه».

وأوضح «كونميبول» الذي سبق أن أعلن دعمه لإنفانتينو في سعيه لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة العام المقبل، إنه من المؤسف أن يطغى بريق النجاح الباهر لاستضافة كأس العالم على الأحداث اللاحقة.

ومع ذلك، ورغم الانتقادات، أكدت اتحادات أمريكا الشمالية أنها لن تدعم أي خطوة لعزل إنفانتينو إلا في انتخابات الرباط مارس المقبل.