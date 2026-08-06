«خليجي 27».. العراق وعُمان يدشنان البطولة.. والنهائي في «الإنماء»

أصدر اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، الخميس، جدول مباريات بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين.

وتستمر منافسات المجموعتين ثمانية أيام، بمعدل مباراتين يوميًا، يتخللها يوما راحة خاليان من المباريات.

وبعد ختام المرحلة تتوقف البطولة يومين، ثم تلعب مبارتا دور الأربعة في 3 أكتوبر، ويليهما اللقاء النهائي في 6 من الشهر ذاته.

وتقص المجموعة الأولى شريط منافسات البطولة بمباراتين خلال اليوم الافتتاحي، تجمع أولاهما المنتخبين العراقي والعُماني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية عند الـ 5:30 مساءً، فيما يواجه المنتخب السعودي المضيف نظيره الكويتي في الـ 9:00 مساءً على ملعب «الإنماء».

ويقابل الأخضر المنتخب العماني ضمن الجولة الثانية في 26 سبتمبر، بينما يختتم مباريات مجموعته بملاقاة العراق في الـ 29 من الشهر.

ويخوض «الصقور» جميع لقاءاتهم في المجموعة على ملعب «الإنماء» الذي سيتناصف استضافة مباريات المجموعتين مع ملعب مدينة الفيصل.

وسيستضيف ملعب «الإنماء» المباراة النهائية، بينما لم تكشف اللجنة المنظمة بعد مكان مباراتي دور الأربعة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت وعُمان والعراق، فيما يتنافس في الأخرى اليمن والبحرين وقطر والإمارات.