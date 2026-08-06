بوسيتش في جدة.. 5 مساعدين وبيدرو أول المستقبلين

وصل الهولندي مارينو بوسيتش، المدرب الجديد لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الـ 06:00 من مساء الخميس، لبدء مهمة القيادة الفنية لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسبما رصدت «الرياضية»، وصل المدرب الجديد وبرفقته خمسة مساعدين، سيعملون معه في الجهاز الفني، وكان في استقبالهم البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي في النادي.

وتوجَّه الجهاز الفني وبيدرو إلى مقر الأهلي لمعاينةِ مرافقه، وعقدِ اجتماعٍ، بين المدرب والمدير الرياضي، يناقش خطط الفريق للموسم المقبل.

واتَّفق الأهلي مع بوسيتش على تدريب بطل القارة لمدة عامين بعد استقالة الألماني ماتياس يايسله، الذي عُيِّن مدربًا لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأربعاء.

ودرَّب الهولندي ـ الكرواتي فريق تفينتي في هولندا، وشاختار دونيتسك الأوكراني، والجزيرة الإماراتي الموسم الماضي.

وقاد خليفة يايسله تفينتي إلى الصعود للدوري الممتاز، وتُوِّج مع شاختار دونيتسك بالدوري مرةً، والكأس المحلية مرتين، بينما تأهل الجزيرة معه إلى دوري أبطال آسيا.