ربوعيات ومرسم حر في «ثقافة وفنون» الرياض

شهدت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض، الخميس، حراكًا ثقافيًّا وفنيًّا متكاملًا، عَكَس توازن العمل المؤسسي والبرامج الثقافية.

واحتضنت الجمعية فعاليات المرسم الحر، ومرسم الطفل، كما نظَّمت ثاني أمسيات ربوعيات التي تضمَّنت عرض مسرحيةٍ، وتقديم فقرةٍ غنائيةٍ وسط حضورٍ وتفاعلٍ كبيرين، بما يجسد دور الجمعية في دعم الإبداع، وتنمية المواهب، وتعزيز الحراك الثقافي انسجامًا مع مستهدفات التنمية الثقافية في السعودية.

من جهةٍ أخرى، عقدت الجمعية اجتماعًا افتراضيًّا برئاسة خالد الباز، الرئيس التنفيذي، وفي حضور الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن، مدير التطوير والشراكات، ومديري الفروع الـ 16 لمناقشة التوجُّهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز التكامل ورفع كفاءة الأداء.