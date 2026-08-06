أمينة: أكشن «الأمير» تحد جديد.. وعز متميز

كشفت الممثلة المصرية أمينة خليل عن كواليس مشاركتها في مسلسل «الأمير»، مؤكدة أنه يمثل تجربة مختلفة في مشوارها الفني، لما تضمنه من تحديات جديدة، خاصة مع اعتماده على مشاهد الأكشن والتشويق.

وقالت لـ: «الرياضية» موافقتي على المشاركة في المسلسل جاءت منذ القراءة الأولى للسيناريو، لما وجدته من اختلاف في الفكرة والمعالجة، والعمل يقدم تجربة ثرية على المستويين الفني والإنتاجي، وهو ما زاد من حماسي لخوض التجربة.

وثمنت تجديد تعاونها مع الفنان أحمد عز، قائلة: «العمل مع أحمد عز ممتع للغاية، لأنه نجم متميز ويحرص دائمًا على أن يظهر كل من يعمل معه في أفضل صورة»، مشيرة إلى أن التعاون بينهما بدأ في فيلم «الخلية» عام 2017، ثم تواصل في المسلسل الإذاعي «الديزل»، قبل أن يجتمعا للمرة الثالثة في «الأمير».

وأكدت أمينة أن مشاهد الأكشن كانت من أكثر الجوانب التي استمتعت بها، رغم ما تطلبت من استعدادات خاصة، معتبرة أن هذه التجربة أضافت إليها الكثير على المستويين الفني والإنساني.

وأضافت: «إن احتفاظي بملامحي الطبيعية جزء من إيماني بأن الممثل يجب أن يظل قريبًا من الشخصية التي يجسدها ومن الجمهور».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن رحلتها الفنية جمعتها بعدد من كبار المبدعين الذين أسهموا في تشكيل تجربتها، مؤكدة أن الحظ كان حاضرًا في بعض المحطات، إلا أن الاجتهاد والبحث المستمر عن الاختلاف يظلان أساس الاستمرار والنجاح.

ويشارك في بطولة مسلسل «الأمير» كل من أحمد عز، وأمينة خليل، وسامي الشيخ، وخالد الصاوي، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، والنجمتين التركيتين توبا بويوكستون ومريم أوزرلي، إلى جانب بول أندرسون. والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكينز، وإنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع MBC Studios ومنصة شاهد، ومن المقرر عرضه خلال عام 2027.

واستغرق تصوير المشاهد في مصر 58 يومًا، تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من المواقع، شملت شارع المعز، وقلعة صلاح الدين، وكوبري قصر النيل، والمقطم، والمعادي، واستوديوهات شبرامنت، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومدينة العلمين، إلى جانب منطقة الدخيلة بالإسكندرية.