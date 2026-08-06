الرياض يتسلم «الكفاءة المالية»

تسلَّم نادي الرياض، الخميس، شهادة الكفاءة المالية من رابطة دوري المحترفين السعودي، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبات بإمكان النادي، بعد حصوله على الشهادة، التعاقد رسميًا مع لاعبين لدعم صفوف فريقه قبل الموسم الجديد، الذي يبدأ الخميس 13 أغسطس الجاري.

ويستعد الرياض للموسم تحت قيادة المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، الذي أبقى عليه مجلس الإدارة، برئاسة بندر المقيل.

ونجحت «مدرسة الوسطى»، تحت قيادة دولاك، في تفادي الهبوط الموسم الماضي.

ومن المرجح، وفق مصادر «الرياضية»، أن يعلن الرياض عن عدة صفقات، محلية وأجنبية، خلال الأيام المقبلة، بعد استيفائه شرط الحصول على «الكفاءة المالية».