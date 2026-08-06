أكليوش يعزز هجوم باريس

دعم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الأول لكرة القدم بماجنييس أكليوش، لاعب الوسط الهجومي، قادمًا من موناكو بعقدٍ حتى 2031.

ويُعدُّ الدولي الفرنسي «24 عامًا»، الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال 2026، أول صفقةٍ كبيرةٍ لبطل أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان قد ضمَّ أيضًا الإيطالي الشاب أليساندرو لونجوني، حارس المرمى.

وأعرب اللاعب في تصريحاتٍ، نقلها النادي في بيانٍ: «نشأت في منطقة إيل دو فرانس، والانضمام إلى نادٍ بهذه المكانة يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي».

ووفقًا لصحيفتَي «ليكيب» و«لو باريزيان»، دفع باريس 50 مليون يورو شاملةً المكافآت للحصول على خدمات اللاعب.

ومع وصوله، دعم المدرب الإسباني لويس إنريكي خياراته الهجومية بعد رحيل البرتغالي جونزالو راموش إلى ميلان الإيطالي، والكوري الجنوبي لي كانج إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، في وقتٍ لا يزال فيه الغموض يحيط بمستقبل برادلي باركولا.

وكان أكليوش من الركائز الأساسية في موناكو، وخاض 3425 دقيقةً في 43 مباراةً، ليكون الأكثر مشاركةً في صفوف فريق الإمارة تحت قيادة النمساوي آدي هوتر، ثم خليفته البلجيكي سيباستيان بوكونيولي على الرغم من بعض فترات التراجع في مستواه.

وفي موسمه الأخير مع موناكو، سجل اللاعب سبعة أهدافٍ، وقدَّم 11 تمريرةً حاسمةً في مختلف المسابقات، مواصلًا الأرقام التي حققها في الموسم السابق حيث سجل سبعة أهدافٍ، وقدَّم 12 تمريرةً حاسمةً في 43 مباراة.