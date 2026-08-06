بوانجا يزاحم ميسي على صدارة هدافي «الرابطتين»

استعاد الجابوني دينيس بوانجا، مهاجم فريق لوس أنجليس أف سي الأمريكي الأول لكرة القدم، الخميس، صدار هدافي كأس الرابطتين، بالشراكة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، بعد الفوز على جوادالاخارا 5ـ4 «1ـ1».

وتجمع مسابقة كأس الرابطتين أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي، وانطلقت في 2019، ويحمل لقبها الأخير فريق سياتل ساوندرز.

وافتتح بوانجا التسجيل لفريقه بهدفٍ في الدقيقة 38 بعد تمريرةٍ من ديفيد مارتينيز، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا، ويشارك ميسي في صدارة الهدافين. ونجح الفريق المكسيكي في إدراك التعادل عبر روبرتو ألفارادو «42».

ولم يفلح الفريقان في زيادة غلتهما التهديفية، لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1، وليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الأمريكي 5ـ4.

وكان ميسي خطف صدارة الهدافين بعد قيادته إنتر ميامي إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس 4ـ2 على ملعبه ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لنسخة 2026.

وافتتح دافيد رودريجيز التسجيل للفريق المكسيكي في الدقيقة 4، وأدرك ميسي التعادل عقب سبع دقائق.

ومنح الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، لاعب الوسط، التقدم لميامي «26»، ثم أحرز ميسي هدفه الثاني والثالث لفريقه «44»، وأضاف المدافع البرازيلي الرابع «45+7».

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني رافا يورينتي هدفًا ثانيًا لأتلتيكو سان لويس 51»، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.