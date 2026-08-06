«موطن أبطال الغد».. مبادرة تطور مواهب رياضة المحركات

انطلق بالتزامن مع بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية برنامج «موطن أبطال الغد»، لإلهام وتطوير الجيل القادم من الكفاءات السعودية في رياضة المحركات، من خلال إتاحة تجارب تعليمية وعملية حصرية للطلاب والمواهب الشابة، إلى جانب فرص للتعرف إلى ما يجري خلف الكواليس، بما يمنحهم رؤية مميزة للمسارات المهنية المتنوعة التي تقود هذه الرياضة خارج حدود الحلبة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تستهدف المبادرة التي أطلقتها التوكيلات «موتور سبورت» المواهب السعودية من الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، وتشمل تنظيم ورش عمل حضورية وعن بُعد، ومحاضرات جامعية، وجلسات متخصصة بمشاركة شركات كبرى وخبراء في القطاع، إلى جانب فرص عملية تساعد المشاركين على اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم، بما يعزز الربط بين التعليم والتطبيق العملي.

وتتيح المبادرة للمشاركين استكشاف مجموعة متنوعة من مجالات العمل في رياضة المحركات، بما يشمل الهندسة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وإدارة الفعاليات، والضيافة، والتطوير التجاري وإدارة الشراكات، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، والعلاقات العامة والاتصال.

وتهدف كذلك إلى إلهام الجيل القادم من المواهب السعودية وتمكينه، من خلال التعريف بتنوع الفرص والمسارات المهنية التي يتيحها قطاع رياضة المحركات، وترسيخ الوعي لدى الشباب السعودي بأن هذا القطاع لا يقتصر على المنافسات داخل الحلبة، بل يقوم على الابتكار والعمل الجماعي، ويضم مجموعة واسعة من التخصصات والمهن التي تسهم بدور أساسي في نجاح مختلف البطولات.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الترابط بين التعليم واحتياجات القطاع، عبر إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب المعرفة والخبرة العملية، والتواصل المباشر مع نخبة من المتخصصين العاملين في أعلى مستويات رياضة المحركات.

وتأتي مبادرة «موطن أبطال الغد» في إطار جهود التوكيلات موتور سبورت لتوسيع قاعدة المواهب، وتعريف الشباب والفتيات بالفرص المتاحة في رياضة المحركات، وفتح آفاق تعليمية ومهنية تساعدهم على تحويل اهتماماتهم ومهاراتهم إلى فرص مستقبلية في القطاع.

ودعت التوكيلات موتور سبورت المهتمين بالمشاركة إلى متابعة الحساب الرسمي لبطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية على منصة «إنستجرام» للاطلاع على مستجدات المبادرة وتفاصيل التسجيل فور إعلانها.