لندن تطلب استضافة مونديال ألعاب القوى 2029

تقدمت لندن رسميًا بعرضها النهائي لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى ​2029، وقال المنظمون إن هذا الحدث قد يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية تتجاوز 530 مليون دولار.

وقدمت «أثليتيك فينتشرز» وهي مشروع مشترك بين الاتحاد البريطاني لألعاب القوى ومنظمة ماراثون لندن وشركة «ذا ‌جريت رن»، وثائق العرض ‌النهائية إلى ​الاتحاد ‌الدولي ⁠لألعاب القوى الخميس.

ويقترح ⁠العرض أن تجرى البطولة في ملعب لندن، الذي استضاف أولمبياد 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2017.

ووصف جاك باكنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني لألعاب القوى، العرض بأنه ⁠جزء طويل الأمد من خطط ‌الإرث الأولمبي لبريطانيا، ‌قائلًا: «نحن سعداء للغاية بتوصلنا ​إلى اتفاق ‌مع ملعب لندن ونادي وست هام ‌يونايتد بشأن استخدام ملعب لندن».

وأشار بول فوستر، الرئيس التنفيذي لـ«جريت رن كومباني»، أن لندن قدمت عرضًا متميزًا، مشيرًا إلى ‌سجل المدينة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في مجال ألعاب القوى، ⁠بينها ⁠الألعاب الأولمبية وبطولة العالم لألعاب القوى وماراثون لندن ولقاء الدوري الماسي.

بدوره، قال هيو براشر، الرئيس التنفيذي لـ«ماراثون لندن إيفنتس»، إن البطولة ستحقق فوائد اقتصادية واجتماعية تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني، وستصاحبها فعاليات جماهيرية واسعة النطاق في جميع أنحاء بريطانيا.

ومن المتوقع أن يعلن ​الاتحاد الدولي ​لألعاب القوى عن المدينة المضيفة لبطولة العالم 2029 في سبتمبر.