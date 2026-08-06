فقير وجوري ينطلقان مع أبها

انخرط الفرنسيان نبيل فقير وعلي مامي جوري، لاعبا فريق أبها الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، مساء الخميس، بعد التعاقد معهما لدعم تشكيلة المدرب الصربي دامير بوريتش.

وضمَّ النادي الجنوبي جوري الثلاثاء، وفقير الأربعاء، مُواصِلًا تركيزه على اللاعبين الفرنسيين الصيف الجاري.

ومساء الخميس، استأنف الفريق التدريبات بعد إجازةٍ لمدة أربعة أيامٍ، أعقبت العودة من معسكر الإعداد الخارجي، الذي استغرق نحو أسبوعين في سلوفينيا وتخللته عدة مباريات تجريبية.

ومع عودة التحضيرات، انضمَّ فقير وجوري إلى المجموعة، التي خاضت حصةً تدريبيةً داخل مقر النادي، بدأت في صالة اللياقة البدنية، وانتقلت إلى الملعب لتطبيق جملٍ فنيةٍ وتكتيكيةٍ بعد تمارينَ لياقيةٍ متنوِّعةٍ.

وخلال نافذة الانتقالات الجارية، دعم أبها، العائد إلى دوري روشن السعودي، صفوفه بالمدافع السنغالي عبده ديالو، والفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، وفقير، صانع الألعاب، والجناح جوري، ودونوفان ليون، حارس منتخب جويانا الفرنسية. وإضافةً إلى الأجانب، استقطب النادي عددًا من اللاعبين المحليين، من بينهم عبد الكريم دراسي، الجناح المعار من الهلال.