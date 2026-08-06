في الوداع.. فابينيو: أبدأ رحلة التشجيع.. والاتحاد: غادر قائدنا الشجاع

أعلن نادي الاتحاد، الخميس، انتهاء علاقته رسميًا مع البرازيلي فابينيو تفاريس بانقضاء عقده، بعد 3 مواسم ارتدى خلالها قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الاتحاد عبر حسابه في منصة «إكس» مقطعًا وثائقيًا يستعرض أبرز محطات فابينيو مع الفريق، ووجّه خلاله اللاعب رسالة وداع قال فيها: «اليوم تنتهي رحلتي معكم كلاعب، وتبدأ رحلتي كمشجع لهذا النادي. شكرًا على الاستقبال والحفاوة التي وجدتها منكم».

وأضاف لاعب الوسط: «تشرّفت بارتداء شارة قيادة هذا النادي العريق، وعشت معكم مرحلة مميزة في مسيرتي الرياضية. تشاركنا الأفراح والأحزان، وحقّقنا الكؤوس سويًا، واستمتعت بمشاهدة إبداعكم في المدرّجات حتى أصبحت أردّد معكم الأهازيج بكل حب».

وتابع: «أتمنّى أنّني لم أدّخر جهدًا يومًا في خدمة هذا الكيان. شكرًا لكم مرةً أخرى. سيبقى الاتحاد دائمًا في قلبي».

واختتم رسالته بعبارة «يا إتي ما شاء الله» المقتبسة من الأهزوجة التي طُرحت احتفالًا بتتويج الاتحاد بلقب الدوري 2024ـ2025.

ورافق المقطع رسالة وداع من الاتحاد جاء فيها: «وداع قائد شجاع. حضر نجمًا بكل تواضع، وقاد فريقه بكل اقتدار، ورحل عاشقًا، بعدما ترك بصمةً لا تُنسى. كان مثالًا للاحترافية، وقدوة لكل من حوله داخل الملعب وخارجه، واسمًا يستحق أن يُحفظ في قائمة من حملوا شارة قيادة العميد في مرحلة تاريخية ساهم خلالها في صناعة مجدٍ استثنائي. شكرًا فابينهو.. ستبقى نجمًا لامعًا في سماء العشاق».

وضم الاتحاد اللاعب البرازيلي صيف 2023 من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وقرر النادي الجدّاوي عدم التجديد مع اللاعب الذي حقق برفقة الفريق ثنائية الدوري وكأس الملك الموسم قبل الماضي.

وبات النجم البرازيلي حرًا في اختيار وجهته المقبلة، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ دون تحميله أعباء ماليةً باستثناء أجره.