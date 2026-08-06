الخليج يهزم هجر بثنائية

تغلّب فريق الخليج الأول لكرة القدم على نظيره هجر 2-0، في مباراة تجريبية مساء الخميس ضمن استعدادات كل طرف للموسم المقبل.

وبعد انتهاء الشوط الأول، على ملعب نادي الخليج في سيهات، بالتعادل السلبي، افتتح رائد الشنقيطي السجل التهديفي للمواجهة، وأضاف منصور حمزي الهدف الثاني.

بذلك، فاز الفريق الذي يستعد لموسم دوري «روشن» السعودي على ضيفه العائد إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى.

ويفتتح الخليج موسمه بمواجهة التعاون في بريدة، في 15 أغسطس الجاري، ضمن باكورة جولات «روشن»، فيما يلعب هجر مع جدة في الأحساء، في 23 من الشهر ذاته، ضمن أولى جولات «يلو».