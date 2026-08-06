الإنجليز يتخلون عن إنفانتينو

سحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، الذي يواجه انتقاداتٍ متزايدةً عقب فشل خطته لبيع حصصٍ استثماريةٍ في كأس العالم، وفقًا لتقاريرَ إعلاميةٍ.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، وشبكة «سكاي» بأن الاتحاد الإنجليزي وجَّه رسالةً، يؤكد فيها رفضه دعم إنفانتينو الذي كان يسعى إلى بيع حصةٍ بنسبة 20% من كأس العالم لمستثمرين من شركات الأسهم الخاصة عبر مشروعه «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وأثارت الخطة موجةً واسعةً من الانتقادات الموجَّهة إلى إنفانتينو، كما رفضها الاتحاد الأوروبي «يويفا»، واتحادان قاريان آخران، ما أجبر رئيس «فيفا» على التخلي عنها الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من تصاعد الدعوات المطالبة باستقالته إلا أن المسؤول، البالغ من العمر 56 عامًا، حصل على دعم كبار مسؤولي الاتحاد الدولي خلال اجتماع طارئ، عُقِد في المغرب، الأربعاء، لكنَّ «يويفا» أعاد، الخميس، تصعيد الضغوط على إنفانتينو عندما أعلن أنه سيتمسَّك بخطته لمقاطعة بطولتَي كأس العالم للرجال والسيدات احتجاجًا على ما وصفه بـ «المخطط المعيب».

وحسبَ الإعلام البريطاني، انضمَّ الاتحاد الإنجليزي إلى الأصوات المعارضة برفضه دعم ترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه العام المقبل.

ويُعدُّ الفرنسي أرسين فينجر، المدرب السابق لأرسنال، الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، والنجم البرتغالي السابق لويس فيجو من أبرز الشخصيات الكروية التي انتقدت خطة إنفانتينو.

وفي وقتٍ يتمسك فيه إنفانتينو بمنصبه، دان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، الخميس، «فيفا» ورئيسه بسبب ما وصفه بـ «إساءة استخدام السلطة».

وكان الاتحاد الدولي أقرَّ خلال اجتماعٍ، الأربعاء، بوجود «أخطاء»، وأكد أن «النية لم تكن أبدًا أن يشعر مجلس فيفا، أو الاتحادات الأعضاء بأنهم استُبعدوا من العملية، وأنه كان ينبغي التعامل مع هذه العملية بطريقةٍ مختلفة».