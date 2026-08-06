5 يديرون صفقات أندية «روشن»

يقود الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فريقًا يضمُّ خمسة مسؤولين، يتولى دراسة ملفات تعاقدات أندية دوري روشن السعودي مع اللاعبين الأجانب ضمن برنامج الاستقطاب بعد إحالة الملفات من الأندية إلى البرنامج، وفقًا لما حصلت عليه «الرياضية» من معلومات.

وحسبَ المعلومات، يراجع الفريق الجوانب المالية والفنية الخاصَّة بكل صفقة عبر دراسة القيمة المالية المقترحة للاعب، وأرقامه، ومدى توافق المقابل المالي مع التقييم الذي يضعه البرنامج قبل إصدار توصيته.

ويُمثِّل المسؤولون الخمسة قسم برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهو القسم المعني بدراسة ملفات اللاعبين الأجانب المشمولين ببرنامج الاستقطاب، وتقييمها، ورفع التوصيات الخاصَّة بها.

ويضمُّ الفريق، إلى جانب أرويو، كلًّا من المغربي زكريا مردي، مدير العمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والإسباني فيسينتي فيرنانديز بوجانتي، والبريطاني من أصول هندية سانجاي أرولشيلفام، والفرنسي رومان بيروسكي الذين يتولون مهامَّ مرتبطةً بالاستقطاب، وتحليل البيانات، وتقييم اللاعبين.

وأكدت المصادر، أن مهام هذا الفريق تقتصر فقط على ملفات برنامج الاستقطاب، ولا تشمل أعمال الرقابة المالية على الأندية، أو إصدار شهادات الكفاءة والالتزام المالي، إذ تتولى تلك الملفات جهاتٌ وإداراتٌ أخرى.

وأمام ذلك، أكدت مصادر خاصة لـ«الرياضية» أن برنامج الاستقطاب لا يمنع الأندية من التعاقد مع أي لاعب أجنبي متى ما توفرت الميزانية اللازمة، مشيرة إلى أن دوره يقتصر على تقييم القيمة السوقية للصفقة.

وأضافت المصادر أن البرنامج يستعين بكشافين متخصصين لتقدير القيمة الحقيقية للاعب في السوق، قبل أن يراجع الفريق المكوَّن من خمسة مسؤولين هذه التقارير ويصدر توصيته النهائية بصورة جماعية، دون أن يستند القرار إلى رأي فردي.

وجاء أرويو للإشراف على هذا الملف عقب رحيل النيجيري مايكل إيمينالو عن منصبه حيث كان الأخير يقود برنامج استقطاب اللاعبين قبل استقالته.

واعتمدت «الرياضية» في المعلومات المتعلِّقة بالخلفيات المهنية لأعضاء الفريق على البيانات المنشورة عبر المواقع الرسمية للجهات التي عملوا بها، إضافةً إلى المعلومات التي نشرها عددٌ منهم عبر منصة «لينكد إن».