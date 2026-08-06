انطلاق نخبة الجمباز الفني

نطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة النخبة للجمباز الفني «لاعبات»، الخميس، وسط مشاركة 32 من نخبة اللاعبات في صالة الجمباز بمدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وتستمر ثلاثة أيامٍ.

وشهدت الانطلاقة مشاركة 11 لاعبةً في مرحلة مواليد 2014ـ2016، هن مريم عصام، ولولو البراء، ونوف عمر، ورتيل أحمد، ومانيسا أحمد، والبتول داود، ومهرة فارس، وياسمين شكري، والماسة نواف، وغزل محمد، وسلطانة محمد.

وتشارك، الجمعة، في الفئة العمرية ذاتها كلٌّ من أنجيلا سرور، ولارا لؤي، وسما وديع، وتاليا عيسى، وألينا بدر، وعليا عبد الرحمن، وجودي مفضل، وسلسبيلا أحمد، وتاليا فيصل، وعليا دبول.

والسبت، تتنافس في مرحلة 2013 وأكبر فلوة بدر، ولانا النجار، وياسمين بقضوض، وياسمين صمعطة، وريستا السليماني، ولين كهلان، ودانة شوبكان، وتاليا مفتي، وتالين عطية، وتاليا حلواني، وسعاد الجويعد.