الزمالك يرفض مناقشة خروج بيزيرا ويلزمه بالعودة

أغلق نادي الزمالك الباب أمام أي فرصة لخروج البرازيلي خوان بيزيرا من الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا مناقشة أي عروضٍ تصل إليه، مخطرًا اللاعب بضرورة العودة إلى القاهرة والانتظام في التدريبات الجماعية، التي يمتنع عن المشاركة فيها.

وردًّا على بيانٍ من البرازيلي، الخميس، رفض فيه العودة إلى الفريق متمسِّكًا بالرحيل، أصدر النادي بيانًا مضادًّا أكد فيه حسمه موقفه ورفضه حتى مناقشة الفكرة وإغلاقه الباب أمام أي عروض، وشدَّد: «الزمالك لا يمكن إجباره على البيع سواءً بيزيرا أو غيره، خاصةً إذا كان اللاعب منقطعًا عن التدريبات».

واتهم الجناحُ المهاري إدارةَ النادي بإخلافها وعودًا عدَّة قطعتها، له ولوالده، بالسماح له بالمغادرة إذا وصل العرض المادي المناسب. ولفت إلى رفض الإدارة العرض الذي وصل بالفعل وطابق تقييمها، وإصراره في المقابل على الخروج من «القلعة البيضاء».

بدوره، ردَّ النادي بالقول إنه لم يمنح اللاعب وعدًا ببيع عقده بعد نهاية الموسم الماضي، وجاء في بيانه: «كان عليه أن يُحدِّد من قدَّم له هذا الوعد».

وكشف البيان الزملكاوي عن إخطار مجلس الإدارة اللاعب بضرورة العودة إلى القاهرة والانضمام إلى التدريبات الجماعية فورًا في ظل ارتباطهما بعقد يمتدُّ حتى صيف 2029.

وأكد المجلس اتخاذه كافة الإجراءات المقرّرة وفقًا للعقد واللوائح المنظّمة، للحفاظ على حقوقه التعاقدية، بما في ذلك تطبيق اللوائح الداخلية على اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا.

واستقطب الزمالك الجناح البرازيلي من أوليسكاندريا الأوكراني الصيف الماضي، مُوقِّعًا معه عقدًا لأربعة مواسم، شَهِد أولاها إسهامه في تتويج الفريق بالدوري المحلي.