الاتفاق.. كوستا يغادر ببند البيع.. ودودا في الطريق

أدرجت إدارة نادي الاتفاق بندًا في إعارة الجناح جواو كوستا إلى كروزيرو البرازيلي، يتيح للأخير شراء عقد اللاعب مقابل مبلغٍ مالي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأعلن الاتفاق عبر حسابه في منصة «إكس»، مساء الخميس، موافقته على إعارة كوستا إلى كروزيرو لمدة موسمٍ رياضي.

والتحق كوستا بالاتفاق صيف 2024 قادمًا من روما الإيطالي، وقيَّده النادي في إحدى الخانتين المخصَّصتين للاعبين البالغين من العمر 21 عامًا أو أقل ضمن قائمة الفريق الأول.

ووُلِدَ الجناح في البرازيل عام 2005، وبدأ مسيرته الكروية في نادي بالميراس قبل الانتقال إلى كورينثيانز، ثم خاض أولى تجاربه الاحترافية خارج بلاده بانضمامه عام 2021 إلى روما الذي رحل منه إلى الاتفاق.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل البرازيل والبرتغال في الفئات السنية، ولم يحمل قميص المنتخب الأول لأي منهما.

في سياقٍ متَّصلٍ، كشفت المصادر عن دراسة إدارة النادي الشرقاوي إعارة السلوفاكي أوندري دودا، لاعب الوسط، أو بيع عقده بعد تلقيها عددًا من العروض للحصول على خدماته خلال الفترة الماضية.

وتفاضل الإدارة بين تلك العروض لاختيار الأنسب منها للنادي واللاعب.

ووفق المصادر ذاتها، يأتي توجُّه الاتفاق نحو إعارة دودا، أو بيع عقده لإخلاء مكانٍ في قائمة اللاعبين الأجانب، تمهيدًا للتعاقد مع لاعب محورٍ جديدٍ يلبي متطلبات الجهاز الفني.

وأمضى دودا موسمًا واحدًا مع الاتفاق الذي تعاقد معه صيف 2025 قادمًا من هيلاس فيرونا الإيطالي.