ماتياس والمشروعين السعوديين

رحيل ماتياس يايسله من الأهلي إلى نيوكاسل ليس مجرد خبر انتقال مدرب من دوري إلى آخر، بل هو اختبار حقيقي لفلسفة ملكية الأندية، وحدود استقلالية القرار الرياضي عندما يكون المالك واحدًا.

لسنوات، كان الحديث يدور حول أن تحويل الأندية إلى شركات سيمنحها استقلالًا أكبر، ويجعلها تُدار وفق مصالحها الرياضية والاقتصادية بعيدًا عن القرارات المركزية. لكن انتقال يايسله أعاد طرح سؤال يبدو أكثر أهمية من الصفقة نفسها: هل النادي هو صاحب قراره فعلًا، أم أن مصلحته قد تتراجع إذا تعارضت مع مصلحة نادٍ آخر يملكه المستثمر نفسه؟

الأهلي لم يخسر مدربًا عاديًا. خسر الرجل الذي أعاد للفريق شخصيته، وبنى منظومة فنية واضحة، وقاد النادي إلى البطولات، وجعل جماهيره تؤمن بأن المشروع يسير في الطريق الصحيح. مثل هذه المشاريع لا تُقاس بعدد المباريات، بل بالاستقرار، وهو العنصر الذي يبدو أنه كان الحلقة الأضعف في هذه القصة.

المؤيدون سيرددون أن نيوكاسل فرصة لا تُرفض، وأن الانتقال يمثل تطورًا طبيعيًا لمسيرة مدرب ناجح. هذا صحيح من زاوية المدرب، لكنه لا يجيب عن السؤال الأهم: ماذا عن الأهلي؟ من يعوض سنوات البناء؟ وهل حصل النادي على الضمانات التي تحفظ مشروعه، أم أنه كان الطرف الذي طُلب منه التضحية لأن الطرف الآخر أكثر احتياجًا؟

المشكلة ليست في انتقال يايسله، بل في غياب الشفافية. إذا كان لكل نادٍ استقلاليته الكاملة، فمن حق جماهير الأهلي أن تعرف كيف تم اتخاذ القرار، ومن الذي رجّح كفة مصلحة نيوكاسل على مصلحة بطل آسيا. أما إذا كانت الأندية تُدار كمنظومة واحدة، فليكن ذلك واضحًا منذ البداية، لأن الجماهير تستحق أن تعرف طبيعة العلاقة بين هذه المشاريع.

الرياضة الحديثة تقوم على العدالة التنافسية، والاستقرار الفني أحد أهم أعمدتها. وعندما يفقد نادٍ ناجح مدربه لصالح نادٍ شقيق في الملكية، فمن الطبيعي أن تُطرح الأسئلة، ليس بدافع التشكيك، بل حفاظًا على مصداقية المشروع بأكمله.

قد ينجح الأهلي في تجاوز رحيل يايسله، وقد ينجح نيوكاسل معه، لكن النجاح المستقبلي لن يُلغي السؤال الذي سيبقى حاضرًا عندما تتعارض مصالح ناديين يملكهما المستثمر نفسه، من الذي يقرر أي المشروعين أولى بالحماية؟ وإذا كانت الإجابة هي المالك، فأين تبدأ استقلالية النادي وأين تنتهي؟