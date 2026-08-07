نيوم يفاوض جناح الهلال

دخلت إدارة نادي نيوم في مفاوضات مع نظيرتها في الهلال من أجل شراء عقد عبد الله الزيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الزيد شارك مع الهلال في المعسكر الأخير استعدادًا للموسم الجديد قبل أن تبدأ إدارة نيوم تحركاتها للتوصُّل إلى اتفاق، يقضي بانتقاله بصورة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته إلى الفريق الموسم الماضي.

وبيَّنت أن نيوم يرغب في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق بعد المستويات التي قدَّمها خلال فترة إعارته، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة في الأيام المقبلة.

والزيد أحد خريجي الفئات السنية في الهلال حيث تدرَّج في فرق النادي قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى نيوم على سبيل الإعارة، الموسم الماضي، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وشارك اللاعب، البالغ 22 عامًا، في 29 مباراةً بقميص نيوم الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع مثلها.