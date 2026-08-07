أخضر الشاطئية يبلغ نهائي غرب آسيا

تأهل ضياء آل خواهر وحسن عبد الباقي، ثنائي المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية، إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا عقب الفوز على المنتخب القطري 2ـ1، الخميس.

وعلى ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب في عمَّان، العاصمة الأردنية، تغلَّب الأخضر على العنَّابي 21ـ17 و18ـ12 و15ـ7.

وكان المنتخب السعودي بلغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية عقب الفوز على الأردن «المستضيف» 2ـ0.

وتشارك في البطولة إلى جانب السعودية كلٌّ من قطر، والكويت، والعراق، ولبنان، والأردن.

من جهةٍ أخرى، اختار المدرب البرتغالي ألبرتو تشابار 14 لاعبًا لخوض غمار البطولة العربية التي تستضيفها البحرين ابتداءً من الجمعة وحتى 17 أغسطس الجاري.

ووفق ما جاء في حساب الاتحاد السعودي للعبة بمنصة «إكس» اختار المدرب كلًّا من بسام العتيبي، علي البيك، قاسم الطوال، كرار آل عبد المحسن، عيد الدوسري، تركي دوشي، السجاد القرقوش، فهد السهلي، علي العواد، هاشم آل زواد، علي العوامي، طاهر الجنوبي، خالد الدعليج وكايد بن شري.