ماريا تدعم وسط سيدات القادسية

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع البرازيلية ماريا إدواردا، لاعبة الوسط، في صفقة انتقالٍ حرٍّ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للسيدات حتى عام 2029.

وسبق لماريا تمثيل فريق سيدات النصر في موسمين، أسهمت خلالهما في تحقيق لقب الدوري السعودي الممتاز مرتين، والتتويج بكأس الاتحاد السعودي للسيدات، وكأس السوبر السعودي.

أما على الصعيد الدولي، فتملك اللاعبة مسيرةً مميَّزةً في الدوري البرازيلي للسيدات، إذ مثَّلت عددًا من الأندية، أبرزها كورنثيانز، وساو باولو، وفلامنجو، كما لعبت للمنتخب البرازيلي في عديدٍ من المحافل الدولية، وتُوِّجت معه بلقب كوبا أمريكا للسيدات عام 2022.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا لجهود القادسية في استقطاب عناصرَ نوعيةٍ تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية، بما يسهم في بناء فريقٍ قادرٍ على المنافسة، وتحقيق تطلُّعات النادي في مختلف البطولات خلال المواسم المقبلة.