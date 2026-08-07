بـ 40 مليونا.. ترافورد يحرس شباك ليدز

تعاقد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الخميس، مع جيمس ترافورد، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل صفقة قياسية للنادي لم يكشف عنها.

وبحسب وسائل إعلام محلية بلغت قيمة 40 مليون جنيه إسترليني «53.82 مليون دولار» بالإضافة إلى المكافآت، مما يجعل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أغلى حارس مرمى بريطاني في التاريخ.

وكان ترافورد، الذي تم ضمه إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل للمشاركة في كأس العالم الأخيرة، قد خاض 17 مباراة مع سيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وقال ترافورد في بيان نشر على موقع النادي على الانترنت: «أعرف قدراتي. أنزل إلى الملعب وأبذل قصارى جهدي وأستمتع بأقصى ما يمكنني.. أنا متحمس جدًا وسعيد حقًا لأن الأمر انتهى أخيرًا. يمكنني الآن البدء في الاستعداد للموسم الجديد والتركيز على الانضمام إلى زملائي الأسبوع المقبل».

وتخرج ترافورد من أكاديمية مانشستر سيتي واكتسب خبرة خلال فترات إعارته إلى أكرينجتون ستانلي وبولتون قبل أن ينضم إلى بيرنلي في صفقة انتقال نهائية 2023.

وعاد الحارس إلى سيتي في يوليو من العام الماضي، لكنه واجه صعوبة في أن يصبح عنصرًا أساسيًا، في وجود الإيطالي جيانلويجي دوناروما الحارس الأول في تشكيلة المدرب السابق بيب جوارديولا.

ويعد الحارس الدولي الإنجليزي ثالث تعاقد دائم بالنسبة لفريق المدرب دانييل فاركه الصيف الجاري، بعد هاري ويلسون وطارق محرموفيتش.

وسيبدأ ليدز، الذي احتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، المسابقة الإنجليزية بمواجهة نوتنجهام فورست 22 أغسطس الجاري.