الريال يجدد عقد فينيسيوس حتى 2032

وضع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حدًا لتكهنات رحيل مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وجدَّد عقده، الخميس، حتى 2032.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب «26 عامًا» في يونيو 2027، وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر بينه وبين النادي فيما يخص الراتب والمكافآت.

وأوضح الريال، في بيان، الخميس: «اتفق ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تمديد عقد لاعبنا، ليبقى مع النادي حتى 30 يونيو 2032».

وأضاف: «فينيسيوس أحد أهم اللاعبين خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا».

ومنذ انضمامه من نادي فلامنجو البرازيلي في 2018، سجل فينيسيوس 128 هدفًا، وقدم 100 تمريرة حاسمة للريال. وحصد مجموعة كبيرة من الألقاب، منها لقب دوري أبطال أوروبا «2»، والدوري الإسباني «3»، وكأس العالم للأندية «2».

وعلى الصعيد الشخصي، فاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم من «فيفا» لعام 2024، والذهبية لكأس الإنتركونتيننتال 2024، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والكرة الذهبية لكأس العالم للأندية 2022، وأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية أن الطرفين دخلا في مفاوضات مطولة بشأن تجديد عقد اللاعب، وترددت أنباء أن أرسنال كان يراقب الوضع ويستكشف إمكانية ضمه.

وعيَّن الريال مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد موسم مخيب للآمال لأبطال أوروبا 15 مرة، إذ حلَّ صاحب المركز الثاني الموسمين الماضيين خلف برشلونة في الدوري الإسباني، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، وأنهى الموسم دون أي لقب كبير.

وعزز النادي صفوفه بضم الجناح الإيفواري يان ديوماندي، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والمدافع إبراهيما كوناتي، والظهيرين الهولندي دينزل دمفريس والإسباني مارك كوكوريلا، ومواطنه المهاجم كارلوس إيسبي.