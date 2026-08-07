برشلونة يلغي تجريبية المغرب

ألغى نادي برشلونة الإسباني مباراته التجريبية المقررة في مدينة طنجة، شمال المغرب، يوم 15 أغسطس الجاري، بسبب الأحداث التي شهدتها سبتة نتيجة تدفق المهاجرين.

وجاء في بيان النادي الكاتالوني: «نظرًا للظروف الراهنة غير المستقرة، يرى نادي برشلونة أن الظروف غير مواتية لإقامة هذه المباراة».

ولم يُفصح بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين عن هوية منافسه.

وتقع طنجة على بُعد نحو 50 كيلومترًا من سبتة، الجيب الإسباني الذي دخله 72 ألف مهاجر بطريقة غير شرعية في غضون أيام قليلة، في نهاية يوليو، ما أدى إلى أزمة اجتماعية ودبلوماسية حادة.

ووفقًا للسلطات الإسبانية، عاد 70 ألفًا منهم إلى المغرب. ولقي نحو 80 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة من المغرب غرقًا في البحر الأبيض المتوسط.