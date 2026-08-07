صلاح.. استقبال حافل

جماهيرُ غفيرةٌ، قُدِّرت بـ 41 ألفًا، احتشدت في ملعب «بابارا بارك»، الخاص بفريق طرابزون التركي، لاستقبال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، بعد انضمامه إلى نادي المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود. وانضمَّ صلاح «34 عامًا» للنادي في صفقة انتقالٍ مجانيةٍ بعد انتهاء رحلته مع ليفربول الإنجليزي التي امتدَّت تسعة مواسم، تُوِّج خلالها بكل الألقاب والجوائز الشخصية، كما سجل اسمه ضمن أساطير «البريميرليج». وسيحصل اللاعب على راتبٍ سنوي قدره 17 مليون يورو، ومكافآتٍ مرتبطةٍ بتحقيق شروطٍ محدَّدةٍ في كل موسمٍ، إضافةً إلى نسبةٍ من عائدات المنتجات المرتبطة باسمه. وأُطلِقَت الألعاب النارية في الملعب الذي امتلأ تمامًا، وشغَّلت الجماهير كشَّافات هواتفها الجوَّالة، ولوَّحت بصور صلاح، الذي نزل إلى أرضية الملعب، وبادلها التحية قبل أن يتَّجه إلى غرفة الملابس للمشاركة في أول حصةٍ تدريبيةٍ مع زملائه الجدد (الفرنسية ورويترز)