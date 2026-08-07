«رويترز»: توني الأهلي يواجه تهمة الاعتداء

أعلنت شرطة لندن، الجمعة، ​أن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قد وُجهت ‌له تهمة ‌الاعتداء في ​ملهى ‌ليلي ⁠بحي ​سوهو.

وتتعلق التهمة ⁠بحادث اعتداء يُزعم أنه وقع في السادس من ديسمبر من العام الماضي في ⁠ملهى ليلي بشارع ‌واردور.

وقالت ‌الشرطة في ​بيان «وُجهت تهمة ‌الاعتداء المسبب لأذى ‌جسدي فعلي يوم الخميس 31 يوليو الماضي إلى إيفان توني «30 عامًا» ‌من نورثامبتون.. وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزئية ⁠الخميس ⁠24 سبتمبر المقبل».

وكان توني، الذي يلعب في صفوف الأهلي وسجل 42 هدفًا الموسم الماضي، ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. واتصلت ​«رويترز» بممثلي ​توني للحصول على تعليق.