«رويترز»: توني الأهلي يواجه تهمة الاعتداء
الإنجليزي إيفان توني مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.08.07 | 01:06 pm
أعلنت شرطة لندن، الجمعة، أن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قد وُجهت له تهمة الاعتداء في ملهى ليلي بحي سوهو.
وتتعلق التهمة بحادث اعتداء يُزعم أنه وقع في السادس من ديسمبر من العام الماضي في ملهى ليلي بشارع واردور.
وقالت الشرطة في بيان «وُجهت تهمة الاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي يوم الخميس 31 يوليو الماضي إلى إيفان توني «30 عامًا» من نورثامبتون.. وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزئية الخميس 24 سبتمبر المقبل».
وكان توني، الذي يلعب في صفوف الأهلي وسجل 42 هدفًا الموسم الماضي، ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. واتصلت «رويترز» بممثلي توني للحصول على تعليق.