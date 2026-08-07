قبل الجزيرة.. حصتان تجهزان الاتحاد في أبو ظبي

كشفت مصادر خاصة بـ«الرياضية» عن أن الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قرر خوض حصتين تدريبيتين في أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي الثلاثاء ، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تغادر بعثة الاتحاد إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية، الأحد، إذ يؤدي الفريق أولى حصصه التدريبية مساء اليوم نفسه، قبل أن يختتم تحضيراته الإثنين.

من جهة أخرى، يستأنف الاتحاد تدريباته، الجمعة، على ملعب النادي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين مساء الخميس.

وأبدى السنغالي ديون لوبي جاهزيته قبل مواجهة الجزيرة، بعدما انضم أخيرًا إلى صفوف الفريق، وشارك في التدريبات الجماعية الأربعاء الماضي، ليصبح ضمن خيارات الجهاز الفني للمواجهة الآسيوية.