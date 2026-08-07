بوسيتش .. الحضور الهولندي الأول في الأهلي

أصبح الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد، أول أبناء بلده الذي يقود الدفة الفنية في القطب الجداوي في دوري المحترفين.

واتَّفق الأهلي مع بوسيتش الهولندي ـ الكرواتي على تدريب بطل القارة لمدة عامين بعد استقالة الألماني ماتياس يايسله، الذي عُيِّن مدربًا لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

ويأتي وصول بوسيتش لتدريب الأهلي ليضيف جنسية جديدة إلى سجل المدربين الذين مروا على دكة الفريق منذ انطلاق دوري المحترفين في 2008، ليرفع عدد الجنسيات التي دربت الأهلي إلى 6.

ووفقًا لسجل الأهلي التدريبي، تتصدر صربيا قائمة الجنسيات الأكثر حضورًا في تدريب الأهلي بثلاثة مدربين هم ميلوفان راييفاتس، ألكسندر إيليتش، وفلادان ميلويفيتش.

وتأتي 4 جنسيات في المركز الثاني بالتساوي، بواقع مدربين لكل منها إذ حضر من الأرجنتين جوستافو ألفارو وباولو جويدي، ومن البرتغال فيتور بيريرا وخوسيه جوميز، ومن الأوروجواي جورج فوساتي وروبرت سيبولدي، ومن السعودية يوسف عنبر وصالح المحمدي.