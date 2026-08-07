الاتحاد النرويجي يطالب إنفانتينو بالاستقالة

أعلنت ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الجمعة، أن الاتحاد سيطالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بالاستقالة، في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها إليه منذ عدة أعوام.

وقالت ليزه للصحافيين: «إنفانتينو لا يحظى بالثقة المؤسسية اللازمة لقيادة «فيفا» بشكل مستقر في ظل المناخ الحالي، ولم يعد هناك طريق للعودة بالنسبة له».

وأضافت رئيسة الاتحاد النرويجي: «سنطالب رئيس «فيفا» بالاستقالة بدءًا من الآن».

وجاءت تصريحات ليزه غداة اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد النرويجي، الذي ناقش من بين ملفات أخرى، مستقبل رئيس «فيفا» الذي يواجه انتقادات واسعة.

ويترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة مارس المقبل.

ويتولى المحامي الإيطالي-السويسري رئاسة «فيفا» منذ 2016، وهو حتى الآن المرشح الوحيد المعلن للمنصب، ويحتاج إلى الحصول على أغلبية أصوات الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا لضمان إعادة انتخابه.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل.

ويواجه إنفانتينو ضغوطًا كبيرة منذ تعثر خطته التي كُشف عنها أخيرًا، لفتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في مسابقات الـ «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم، البطولة الأبرز في أجندة الاتحاد الدولي.