سبتمبر.. انطلاق أعمال معرض «سيريدو»

تستضيف مدينة جدة النسخة الخامسة من معرض «سيريدو» للتطوير والتملك العقاري 2026، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر المقبل في «جدة سوبر دوم».

ويأتي هذا الحدث برعاية ومشاركة وزارة البلديات والإسكان، ليُشكل منصة رائدة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار واستعراض أحدث المشاريع والحلول المبتكرة في القطاع العقاري بالسعودية.

ويُمثل المعرض نقطة التقاء استراتيجية تجمع تحت سقف واحد نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، وجهات التمويل، ما يسهم في بناء شراكات متينة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وإلى جانب عرض أبرز الفرص الاستثمارية والابتكارات، ويقدم «سيريدو» برنامجًا معرفيًا يتضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي يقودها خبراء ومتخصصون، لمناقشة التوجهات الحديثة والتحديات في السوق العقارية، واستعراض أفضل الممارسات الداعمة للتنمية العمرانية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.