المرة الأولى.. الفرنسيون يتصدرون أجانب الدوري

تصدر الفرنسيون للمرة الأولى قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورًا في دوري المحترفين السعودي حتى ظهر الجمعة.

وصل عدد اللاعبين الفرنسيين في أندية «روشن» إلى 19 لاعبًا في الموسم الجديد، يتوزعون على 9 أندية بعد دخول نبيل فقير وعلي مامي قوري، الخميس، تدريبات فريق أبها الأول لكرة القدم.

وتراجع البرازيليون إلى 15 لاعبًا، بعد مغادرة فابينيو تفاريس أسوار الاتحاد عقب 3 مواسم ارتدى خلالها قميص القطب الجداوي.

وبعد فرنسا والبرازيل، يأتي البرتغاليون والإسبان ولكل 14 لاعبًا في دوري «روشن».

وتصدر الهلال وأبها قائمة الأندية الأكثر استقطابًا للاعبين الفرنسيين بـ 4 لاعبين لكل منهما.

وجاء نيوم ثالثًا بـ 3 لاعبين، ثم الأهلي والنصر بلاعبين لكل منهما.

فيما تعاقد كل من الاتحاد والدرعية والرياض والاتفاق مع لاعب فرنسي واحد.