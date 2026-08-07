هرب من الحرب.. من هو سيلينا لاعب الاتفاق الجديد؟

وُلد بيرسانت سيلينا، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الجديد، في 9 سبتمبر 1996 في بريزرن بكوسوفو، خلال فترة توتر سبقت الحرب.

هربت عائلته والده إدفار وأمه ميموسا وأخوه الأكبر بيهاجدين إلى درامن في النرويج 1998 وهو في الثانية من عمره، بينما بقي والده أسابيع لترتيب الممتلكات.

طوله 181 سم ووزنه نحو 68 كجم، وقيمته السوقية حاليًا نحو مليوني يورو، يُعد لاعبًا ذا خبرة أوروبية متنوعة، يسعى للمساهمة في طموحات الاتفاق.

نشأ في بيئة نرويجية يتحدث لغتها مع أقرانه، مع الحفاظ على الجذور الألبانية الكوسوفية في المنزل من خلال اللغة والعادات.

لديه إخوة آخرون مثل لوتي الذين يلعبون كرة القدم أيضًا، ظل بعيدًا عن كوسوفو نحو عشرة أعوام بسبب قيود السفر، ما شكل هويته المزدوجة.

اكتشف الكرة مبكرًا وانضم إلى أكاديمية ستروم جودسيت 2007.

في 2012 انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي، ووقع أول عقد احترافي 2014. ظهر رسميًا مع الفريق الأول في كأس الاتحاد ضد نورويتش في يناير 2016، ثم في الدوري الممتاز ضد ليستر، وشارك أساسيًا ضد تشيلسي. يلعب في مركز الوسط الهجومي أو الجناح، وهو أيمن القدم، يتميز بالمراوغة والإبداع والقدرة على صناعة الفرص والتسديد من مسافات بعيدة، وفاز بجوائز أفضل هدف في الموسم مع إيبسويتش وسوانزي.

بسبب الفرص المحدودة أُعير إلى تفينتي «5 أهداف في 27 مباراة» ثم إيبسويتش «8 أهداف تقريبًا في نحو 40 مباراة».

انتقل إلى سوانزي بعقد دائم 2018، ثم ديجون 2020 مع إعارات إلى إيبسويتش وقاسم باشا وستوك سيتي.

انضم إلى أي آي كيه السويدي 2024 ولعب نحو 93 مباراة مسجلًا 16 هدفًا و14 تمريرة حاسمة، وكان من أبرز لاعبي الفريق.

وهذا الصيف انتقل حرًا إلى الاتفاق بعقد لثلاثة أعوام حتى 2029، ليصبح إضافة لخط الوسط.

دوليًا مثّل النرويج في الفئات السنية ثم اختار كوسوفو بعد الاعتراف الرسمي 2016، ولعب أكثر من 36 مباراة دولية وسجل هدفين.