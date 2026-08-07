تقديم رسمي

قدّم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رسميًا الهولندي مارك فان بومل، مدربًا للمنتخب الأول لكرة القدم، وذلك عبر مؤتمر صحافي، عقد الجمعة (الفرنسية)