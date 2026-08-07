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تقديم رسمي

2026.08.07 | 04:05 pm
قدّم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رسميًا الهولندي مارك فان بومل، مدربًا للمنتخب الأول لكرة القدم، وذلك عبر مؤتمر صحافي، عقد الجمعة (الفرنسية)
تقديم رسمي

تقديم رسمي

تقديم رسمي

تقديم رسمي

تقديم رسمي

تقديم رسمي