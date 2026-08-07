رودجرز يتخلى عن ألمينا.. وباليرمو يقترب

خرج الإسباني إيكر ألمينا، جناح فريق القادسية الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، لأسباب فنية في الموسم الجديد وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن باليرمو الإيطالي فتح باب التفاوض مع القادسية على ضم ألمينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن المباحثات بين الناديين انطلقت خلال الأيام الماضية، في وقت يتجه فيه القادسية إلى بيع عقد اللاعب في حال وصول العرض المناسب، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد.

وانضم ألمينا، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى القادسية صيف 2024 قادمًا من جيرونا الإسباني، قبل أن يعيره النادي إلى هايدوك سبليت الكرواتي لمدة موسم، إذ شارك معه في 23 مباراة سجل من خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

من جهة أخرى، يواجه القادسية، الجمعة، نظيره الرفاع البحريني في لقاء تجريبي يعد الأخير، قبل مواجهة الشباب 13 أغسطس الجاري، على ملعب «SHG أرينا» في الرياض في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ونجح الفريق الشرقاوي بالانتصار على هجر، الأحد الماضي، بنتيجة 5ـ1 في لقاء تجريبي بعد عودته من معسكره الإعدادي الخارجي.

وكان القادسية وصل 27 يوليو الماضي، إلى الخُبر عقب نهاية معسكره الإعدادي، الذي نُظِّم في مدينة جيرونا الإسبانية، ولعب فيه ثلاث مواجهاتٍ تجريبية.

وخاض الفريق مباراتين أمام جيرونا وأوفيدو الإسبانيين، انتهتا بالتعادل السلبي، بينما خسر أمام ليفانتي 0ـ1.