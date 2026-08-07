أبها يبرم 3 رعايات جديدة

تتجه إدارة نادي أبها إلى إبرام ثلاث اتفاقيات رعاية مع شركات من منطقة عسير، لتظهر شعاراتها على قمصان الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر نفسه، وصل التفاوض بين الأطراف المعنية إلى مراحل متقدمة، وسط توقعات بحسمها خلال الأيام المقبلة.

ومساء الخميس، استأنف الفريق تدريباته بعد إجازةٍ لمدة أربعة أيامٍ، أعقبت العودة من معسكر الإعداد الخارجي، الذي استغرق نحو أسبوعين في سلوفينيا وتخللته عدة مباريات تجريبية.

وخلال نافذة الانتقالات الجارية، دعم أبها، العائد إلى دوري روشن السعودي، صفوفه بالمدافع السنغالي عبده ديالو، والفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، وفقير، صانع الألعاب، والجناح قوري، ودونوفان ليون، حارس منتخب جويانا الفرنسية.

وإضافةً إلى الأجانب، استقطب النادي عددًا من اللاعبين المحليين، من بينهم عبد الكريم دارسي، الجناح المعار من الهلال.