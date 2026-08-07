الهلال يتحدى الجاذبية في المقر الجديد

يجري فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، تدريبه الأول على ملعبه الجديد في «مركز الماجدية الرياضي» داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، وفق ما أعلنه النادي.

وكانت «الرياضية» أشارت، الخميس، إلى أن الفريق سيؤدي أولى حصصه التدريبية على ملعبه الجديد داخل مجمع الماجدية الرياضي، بعد انتهاء الإجازة التي منحها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، للاعبين عقب العودة من المعسكر الإعدادي في النمسا.

وافتتح المركز رسميًا، الجمعة، بحضور الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، والدكتورة نجلاء التويجري، رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وعبد السلام الماجد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة الماجدية، وستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال.

ويمتد المركز على مساحة تتجاوز 56 ألف متر مربع، ويضم ملعبين عشبيين، ومركزًا متكاملًا للأداء الرياضي، ومرافق للاستشفاء، وعيادة طبية، وقاعات اجتماعات ومحاضرات، إضافة إلى معسكر فندقي، ومقر إداري، ومركز إعلامي.

ويشتمل المركز على تقنيات حديثة في مجالي الأداء والاستشفاء، من بينها غرفة الأكسجين عالي الضغط، وجهاز الجري المضاد للجاذبية، والساونا المزودة بملح الهمالايا، وتقنيات الاستشفاء بالضوء الأحمر، إلى جانب صالة تدريب تحاكي الارتفاعات والظروف المناخية المختلفة عبر التحكم بنسبة الأكسجين ودرجات الحرارة والرطوبة.

وكان الهلال قد وقّع في منتصف 2025 اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لاستضافة تدريبات الفريق الأول، قبل أن يبرم في أغسطس من العام ذاته اتفاقية رعايته مع شركة الماجدية وحقوق تسمية المركز لمدة ثلاثة مواسم.