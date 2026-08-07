فان بومل يبدأ مهمة «الشياطين الحمر»

أعلن الهولندي مارك فان بومل، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، عن عقده اجتماعًا مع تيبو كورتوا، حارس المرمى، من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه مدربًا جديدًا لـ«الشياطين الحمر»، الجمعة.

وقال فان بومل في المؤتمر : «سأتحدث مع تيبو من دون إصدار أحكام مسبقة، وفي الوقت الحالي لن نتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر، سيكون من غير المناسب اتخاذ موقف بعد لقاء واحد فقط، ربما يكون قد غيّر موقفه بالفعل».

وأضاف المدرب الهولندي: «بمجرد أن يستعيد جاهزيته الكاملة ويعود إلى التدريبات، سنذهب للقائه ونتحدث معه، إذا كان لدينا ما نقوله له، فسوف نفعله، لكن موهبته كحارس مرمى لا جدال فيها».

وكان كورتوا، صاحب الـ34 عامًا، قد أعلن عقب نهائيات كأس العالم 2026 التي ودّعتها بلجيكا من الدور ربع النهائي، رغبته في الحصول على إجازة لمدة عام من المشاركة مع المنتخب.

ويرغب حارس فريق ريال مدريد الإسباني في الغياب عن منافسات دوري الأمم الأوروبية، للتركيز على مسيرته مع النادي الملكي، قبل العودة إلى صفوف المنتخب البلجيكي 2028.

وتأتي هذه القضية كأول اختبار حساس لفان بومل منذ توليه قيادة الفريق، في ظل الانتقادات التي طالت موقف كورتوا في بلجيكا.

وخلف فان بومل الفرنسي رودي جارسيا، الذي كان يحظى بتقدير كبير من جماهير بلجيكا، مؤكدًا على أن توليه المنصب يمثل شرفًا كبيرًا، متابعًا :«أنا سعيد بتولي هذا المنصب، ستكون تجربة مختلفة عن كل ما عرفته كمدرب للأندية، قيادة منتخب بلجيكا الذي يحتل مكانة ضمن أفضل عشرة منتخبات في العالم، يمثل تحديًا يناسبني كثيرًا».

وتُعد مهمة مواصلة مسار التعافي لمنتخب بلجيكا، من أبرز مهام فان بومل، بعدما أعاده سلفه جارسيا إلى الطريق الصحيح 2025 عقب إخفاقين في بطولتين كبيرتين، هما كأس العالم 2022، حين خرج الفريق من دور المجموعات تحت قيادة الإسباني روبرتو مارتينيس، وكأس أوروبا 2024، التي ودعها من دور الـ16 مع الإيطالي - الألماني دومينيكو تيديسكو.

ويتضمن سجل فان بومل التدريبي التتويج بلقب الدوري وكأس بلجيكا 2023 مع فريق أنتويرب، قبل رحيله 2024، وبقائه من دون تدريب حتى تعيينه مدربًا لمنتخب بلجيكا.

وصنعت مسيرة فان بومل كلاعب شهرته الأكبر، إذ كان لاعب الوسط الدفاعي السابق وصيف كأس العالم 2010 مع منتخب هولندا، وبلغ أعلى المستويات على صعيد الأندية مع فرق مثل بي إس في أيندهوفن، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وميلان الإيطالي.