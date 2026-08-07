السناني يحصل على «زمالة الإعلام الرقمي»

حصل الزميل محمد السناني، المحرر في صحيفة «الرياضية»، على زمالة الإعلام الرقمي من الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمعهد البحوث والدراسات، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وتتضمن الزمالة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الإعلام الرقمي، يركز على الأنظمة والتشريعات الإعلامية، والصحافة الرقمية، وإدارة المنصات والتواصل الإعلامي، والوعي الإعلامي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية في القطاع الإعلامي.

ويُعد الزميل السناني من الكفاءات الإعلامية المتميزة، إذ يمتلك خبرة مهنية متنوعة، وعمل في عدد من الصحف، كما تولى إدارة المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي في نادييّ الفيصلي والفيحاء، ومشرفًا عامًا على العلاقات العامة والإعلام في ميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية، في المجمعة، وأسهم في تنفيذ وإدارة العديد من المبادرات، والمشروعات الإعلامية والاتصالية.