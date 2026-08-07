فورمولا 1.. ستيلا يُعجب بانسجام نوريس وبياستري

أبدى الإيطالي أندريا ستيلا، مدير فريق ماكلارين في بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، إعجابه بـ«الانسجام المتزايد» بين البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، والأسترالي أوسكار بياستري، سائقيّ الفريق.

وقال ستيلا في مقابلة بثّتها إحدى مطبوعات الفريق البريطاني المتوج بلقب الصانعين عامي 2024 و2025: «الجانب الذي أقدّره بشكل خاص لدى سائقينا هو الطريقة التي يعملان بها معًا، لم يكن من المؤكد أنه بعد الموسم الماضي الذي تنافسا خلاله على اللقب العالمي حتى السباق الأخير، سيبقى الانسجام الذي بنياه بينهما قائمًا، لكن ما حدث هو أن شيئًا لم يتغير، بل على العكس، أصبحت العلاقة بينهما ومع الفريق أقوى».

ويشغل ستيلا منصب مدير فريق ماكلارين في الفورمولا 1، كما يعمل مهندسًا لدى الشركة المصنعة لسيارات السباق والسيارات الرياضية التي يرأسها الأمريكي زاك براون، رجل الأعمال.

وحقق نوريس، صاحب الـ26 عامًا، الذي توج بلقبه العالمي الأول عام 2025، أول انتصاراته هذا العام في جائزة المجر الكبرى أواخر يوليو الماضي، بينما اضطر زميله بياستري البالغ من العمر 25 عامًا، إلى الانسحاب من السباق.

ويحتل السائق البريطاني المركز الخامس في ترتيب بطولة العالم للسائقين، في حين يأتي الأسترالي في المركز السابع بعد سلسلة من النتائج المتراجعة.

وكان السائقان الشابان، المعروفان بهدوئهما بعيدًا عن الحلبة، قد حرصا على بدء موسم 2026 بوضع التنافس الذي نشأ بينهما العام الماضي جانبًا، بعدما خاضا صراعًا محتدمًا عام 2025 من أجل الفوز بأول لقب عالمي لهما، قبل أن يلاحقهما حتى السباق الأخير الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وبطل العالم أربع مرات.

ويُعد ماكلارين أحد الفرق العريقة في تاريخ الفورمولا 1، ويتخذ من ووكينج جنوب لندن مقرًا له، وأحرز الفريق آخر لقبين في بطولة الصانعين، ويحتل العام الجاري المركز الثالث خلف مرسيدس وفيراري.

وتتوقف منافسات الفورمولا 1 خلال العطلة الصيفية الجارية، قبل العودة مع جائزة هولندا الكبرى المقررة بين 19 و21 أغسطس الجاري، حيث تُمنع الفرق الـ11 من إجراء أيّ أعمال تطوير أو تحديثات تقنية على سياراتها.